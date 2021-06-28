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فصل صيف تاريخي يضرب كندا.. مدن بأكثر دول العالم برودة تسجل 46 درجة

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فصل صيف تاريخي يضرب كندا.. مدن بأكثر دول العالم برودة تسجل 46 درجة فصل صيف تاريخي يضرب كندا.. مدن بأكثر دول العالم برودة تسجل 46 درجة
المكيفات والمراوح نفدت من المتاجر.. تدشين مراكز في المدن للاتقاء من الحر

فصل صيف تاريخي يضرب كندا.. مدن بأكثر دول العالم برودة تسجل 46 درجة

شهدت مناطق عدة في كندا، التي تُعتبر ضمن أكثر دول العالم برودة، ارتفاعاً كبيراً في معدلات درجات الحرارة في ظلّ فصل صيف "تاريخي".

وأسفرت "قبة حرارية" تخيّم على غرب كندا عن مستويات حرارة قياسية، مما استلزم إصدار تنبيهات من الحر الشديد في ثلاث مقاطعات، ومنطقتيْن قريبتيْن من القطب الشمالي.

وتم تسجيل أكثر من 40 مستوى حرارة قياسياً في مقاطعة بريتيش كولومبيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا سيما في منطقة التزلج ويسلر.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، باتت ليتون في بريتيش كولومبيا، المنطقة التي تحمل الرقم القياسي لأعلى حرارة في كندا في ظلّ تسجيل 46.6 درجات مئوية، وفق هيئة البيئة في كندا.

وتم تسجيل أعلى درجة حرارة في كندا حتى الآن، 45، في مدينتيْن في مقاطعة ساسكاتشوان عام 1937.

ومن المتوقع أن يتسبب الضغط الجوي المرتفع الذي يحبس الهواء في المنطقة، في تسجيل مستويات حرارة قياسية جديدة خلال الأسبوع.

وأصدرت هيئة البيئة في مقاطعتيْ بريتيش كولومبيا وألبيرتا وفي بعض مناطق ساسكاتشوان ويوكون ومناطق شمال غرب البلاد تنبيهات جراء الحر.

وحذرت من "موجة طويلة من الحر الخطر وغير المسبوق ستتواصل طوال الأسبوع".

وأضافت الهيئة: "الحرارة ستصل إلى حوالي 40 درجة في بعض المناطق في منتصف الأسبوع"، أي 10 إلى 15 درجة أعلى من المعدل الطبيعي.

وقال كبير علماء المناخ في الهيئة دافيد فيليبس: "في بعض مناطق غربي كندا، الحرارة أعلى مما هي عليه في منطقة الخليج العربي".

بالتزامن مع ذلك، نفدت مكيفات الهواء والمراوح من المتاجر، في حين أقيمت مراكز في المدن للاتقاء من الحر والحصول على مشروبات، فيما ألغيت حملات تلقيح ضد وأقفلت مدارس.

وبلغ استهلاك الكهرباء في بريتيش كولومبيا مستويات عالية جداً.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، نبهت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية أيضا من "موجة حر خطرة" لا سيما في ولايات ساحل واشنطن الشمال الغربي وأوريغون.

وكشفت أن الموجة ستتواصل في الجزء الأكبر من الأسبوع مع توقع تسجيل مستويات قياسية يومية وشهرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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