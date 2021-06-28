الصندوق الزراعي السعودي يعتمد قروضاً تمويلية بـ750 مليون ريال

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الرياض – مباشر: وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية السعودي، في اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على تمويل قروض زراعية بقيمة تجاوزت 750 مليون ريال؛ وذلك في إطار دعم الصندوق للقطاع الزراعي في جميع مجالاته.

وشملت الموافقات؛ وفقاً لبيان صادر عن الصندوق، قروضاً تنموية لصغار المزارعين وقروضاً تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن ومسالخها الآلية، وتربية الأسماك، والصناعات التحويلية للتمور ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية، وكذلك تمويل استيراد المنتجات الزراعية بالشراكة مع البنوك.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، منير بن فهد السهلي، أن المجلس وافق على تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة تجاوزت 750 مليون ريال؛ وذلك في إطار دعم الصندوق عبر برامجه ومنتجاته المختلفة للقطاع الزراعي.

وأشار السهلي، إلى أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار دور الصندوق التنموي للنشاط الزراعي من خلال تخصيص محفظة تمويلية للعام المالي الحالي بقيمة 3.1 مليار ريال، تتناسب وتوجهات الصندوق وفق أهدافه الاستراتيجية للفترة المقبلة (02021-2025) في دعم وتنمية القطاع الزراعي في جميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة خاصة قطاعات (الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع المائي).

وتابع: فضلاً عن المساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها؛ لمواصلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للملكة.

ولفت السهلي، إلى أن اعتماد الصندوق لهذه القروض شمل عدداً من القروض التنموية لصغار المزارعين، وتضمنت الموافقات قروضاً تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن ومسالخها الآلية، وتربية الأسماك، والصناعات التحويلية للتمور ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية.

وتضمن أيضاً تمويل رأسمال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في عدة قطاعات زراعية في عدد من مناطق المملكة.

وناقش المجلس مراحل أعمال الاستراتيجية المحدثة للصندوق للفترة من (2021-2025)، وسير تنفيذ مبادرات هذه الاستراتيجية ومؤشرات أدائها وملخص التقدم في مشاريع العام المالي الحالي.

واستعرض المجلس تقرير الأداء العام للصندوق من بداية العام المالي الحالي حتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، الذي أوضح مراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الائتمان والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وبيانات التوازن المالي، وتنفيذ الاستراتيجية والشراكات مع الجهات ذات العلاقة.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي للجنة المراجعة والمخاطر للعام المالي المنصرم (2020)، واعتمد مجلس إدارة الصندوق سياسة وحدود تحمل المخاطر للصندوق وهما جزء أساسي من إدارة الحوكمة للمساعدة على الموازنة بين التهديدات والفرص والسعي لتحقيق أهداف الصندوق.

وبحث المجلس تقارير اللجان المنبثقة عنه، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

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