الحبس عامين لطبيب الزقازيق المتهم بارتكاب فعل خادش للحياء

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قضت محكمة جنح مستأنف بندر ثان الزقازيق، وبجميع الأراء بمعاقبة الطبيب المتهم بارتكاب فعل خادش للحياء داخل وسيلة مواصلات عامة «ميكروباص» بمدينة الزقازيق، بالحبس عامين مع الشغل.

كانت محكمة جُنح بندر ثان الزقازيق قد عاقبت الطبيب المتهم بالحبس سنة مع الشغل وألزمته المصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف العقوبة لمدة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وقد استأنفت النيابة على الحكم باعتباره حكم أول درجة وبالعرض على محكمة جنح مستأنف ثان الزقازيق قررت المحكمة تعديل الحكم للحبس سنتين مع الشغل.

وقالت الهيئة في حيثيات حكم أول درجة إن ما لقاه المتهم من إجراءات قبض وضبط وحبس احتياطي، كفيلة بردعه وعدم معاودته لارتكاب ذلك السلوك وفقا لما أحاطت به عن بصر وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوي، وباستحضار غاية المشرع من إنزال العقوبة على الجاني، فلم تبتغ منها الإيذاء بل كان يقصد الإصلاح والتهذيب.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر الماضي، بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن ما تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من فتاة تتهم شابًا، بقيامه بفعل خادش للحياء، أثناء استقلالها سرفيس ميكروباص خط الجامعة بمدينة الزقازيق

وأفادت الفتاة في التحقيقات بأنها صرخت واستنجدت بالركاب من فعل الشاب، وتمكن سائق السرفيس وعدد من الركاب من الإمساك به وتسليمه لرجال الشرطة، وبفحصه تبين أنه يعمل طبيبا مُقيما بمستشفيات جامعة الزقازيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بضمان مالي قدره 2000 جنيه، وعقب استئناف النيابة العامة على الحكم تقرر قبول الاستئناف وتجديد حبسه على ذمة التحقيقات، وبجلسة سابقة أصدرت المحكمة قرارها بحجز الدعوي للنطق بالحكم وإخلاء سبيل المتهم من ديوان قسم الشرطة، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.