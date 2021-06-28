منع الموظفين المشاركين في أعمال الحج من تأدية النسك
تواصل وزارة التعليم عمليات ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في...
سجلت مدن الدمام والأحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغ 47 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 22 درجة مئوية.أما...
دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب...
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، عن وجود جامعة سعودية 4% من ملكياتها...
فيما استمر غلق العيون المائية في واحة الأحساء الزراعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار كورونا، وملامسة درجات...
أزالت أمانة منطقة الرياض والجهات الأمنية أمس الأول، عربات الفود ترك المخالفة على طريق خالد بن بندر بحي القيروان شمال العاصمة،...
شهدت 4 مناطق ومحافظات «جازان وعسير والباحة والطائف» أمس أمطارا تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، فيما ساد طقس شديد الحرارة على مناطق...
انطلقت أمس حملة توعوية بمتنزه الأحساء الوطني بالمشاركة مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة بعنوان أهمية الاحترازات لمكافحة فيروس...