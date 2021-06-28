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منع الموظفين المشاركين في أعمال الحج من تأدية النسك

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ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي لإدارات التعليم

تواصل وزارة التعليم عمليات ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في...

ee3836cbe3.jpg الرياض : الوطن
8252c51d48.jpg18 ذو القعدة 1442 هـ

الدمام والأحساء ورفحاء الأعلى حرارة بالمملكة

سجلت مدن الدمام والأحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغ 47 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 22 درجة مئوية.أما...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

الحجرف يدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي جنوب المملكة

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

96 % من براءات اختراع جامعة سعودية مسجلة بالخارج وميزانيتها من الدولة

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، عن وجود جامعة سعودية 4% من ملكياتها...

icon-byline.pngالرياض : الوطن
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

هجرة من العيون إلى المسابح

فيما استمر غلق العيون المائية في واحة الأحساء الزراعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار كورونا، وملامسة درجات...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
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إزالة الفود ترك بقيروان الرياض ومنع التجمعات

أزالت أمانة منطقة الرياض والجهات الأمنية أمس الأول، عربات الفود ترك المخالفة على طريق خالد بن بندر بحي القيروان شمال العاصمة،...

icon-byline.pngالرياض: مؤيد معافا
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ
(تصوير: عبدالعزيز سيف)

أمطار على 4 مناطق جنوبية وموجة حارة شمالا

شهدت 4 مناطق ومحافظات «جازان وعسير والباحة والطائف» أمس أمطارا تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، فيما ساد طقس شديد الحرارة على مناطق...

icon-byline.pngجدة : يمن لقمان
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

توعية مرتادي متنزه الأحساء

انطلقت أمس حملة توعوية بمتنزه الأحساء الوطني بالمشاركة مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة بعنوان أهمية الاحترازات لمكافحة فيروس...

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