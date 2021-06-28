أخبار عاجلة

برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب -
شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين -
نهاد أبوالقمصان ترد على برلماني يُحمل المرأة مسؤولية التحرش: «حاجة تفقع» -
وزير السياحة: 2150 جنيها سعر تذكرة الطيران إلى شرم الشيخ «رايح جاي» -
"الأمانة": الشارع الذي تتسرب إليه المياه بـ"قيم الطائف" يتبع جهات أخرى -
"الفالح" يبحث مع نظيره العُماني سُبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَيْن الشقيقَيْن -
إحالة «مانص» و«الجبلاوي» إلى جنايات الغردقة: قتلا صديقهما وأخفيا جثته بالصحراء -
«البحوث الإسلامية» يرد على فتوى مبروك عطية بشأن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة -
موسيماني يقود الأهلي لرباعية خامسة -
جنوب إفريقيا.. امتداد أعمال العنف لجوهانسبرغ بعد سجن الرئيس السابق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصومال.. مقتل 30 شخصاً في هجوم بسيارتين ملغومتين لحركة الشباب

Print
الصومال.. مقتل 30 شخصاً في هجوم بسيارتين ملغومتين لحركة الشباب الصومال.. مقتل 30 شخصاً في هجوم بسيارتين ملغومتين لحركة الشباب
هاجمت قاعدة عسكرية .. والضحايا بينهم 13 مدنياً

الصومال.. مقتل 30 شخصاً في هجوم بسيارتين ملغومتين لحركة الشباب

أفاد مسؤول أمني بالصومال، اليوم (الاثنين)، أن ما يقدر بنحو 30 شخصًا قتلوا عندما شنت حركة الشباب المتشددة هجومًا في بلدة بولاية جلمدج شبه المستقلة أمس.

ونقلت "رويترز" عن الميجر محمد أوالي، وهو ضابط في الجيش في جلمدج، أن المتمردين استخدموا سيارات ملغومة في الهجوم على قاعدة عسكرية في بلدة ويسيل بوسط البلاد، وأعقب ذلك قتال مع قوات ومسلحين محليين.

وأوضح "أوالي" أن المتشددين هاجموا القاعدة بسيارتين ملغومتين، وتلا ذلك قتال شرس استمر أكثر من ساعة.

وأضاف أن السيارتين الملغومتين دمرتا المركبات العسكرية، وكان السكان مسلحين جيدًا وعززوا القاعدة العسكرية وطاردوا المسلحين.

وبين الضابط الصومالي أن الـ30 قتيلاً من بينهم 17 جنديًا و13 مدنيًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة

مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات