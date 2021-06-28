الأهلي يحرم إدارة بيراميدز من اقاله اروابارينا

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يسعى مسئولو نادى بيراميدز لحسم ملف المدير الفنى الجديد الذي سيتولى قادة الفريق الكروى الأول، قبل الإعلان عن رحيل الأرجنتينى رودلفو أروابارينا عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالخسارة من الرجاء المغربى بركلات الترجيح.

وتأهل فريق الرجاء المغربى لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة شبيبة القبائل الجزائرى، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما أمس، الأحد، على ملعب محمد الخامس في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتبحث إدارة بيراميدز في الوقت الحالى على مدرب كفء يستطيع النهوض بالفريق من جديد، وتولى قيادة بيراميدز في المباريات المتبقية ببطولة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفريق عن العودة للمربع الذهبى، وكأس مصر الذي سيسعى الفريق للمنافسة بشراسة على اللقب، وعملت «المصري اليوم» ان ادارة النادى تتحفظ على اقاله المدرب الارجنتيني قبل مواجهة الاهلي الهامة المقرر لها الخميس المقبل في بطولة الدورى الممتاز