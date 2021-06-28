منتخب الشباب يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة طاجيكستان

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يختتم منتخب الشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، المدير الفنى، تدريباته اليوم «الاثنين» استعدادا لمواجهة طاجيكستان المقرر لها غدا «الثلاثاء» في اطار مباريات دور الثمانية لمباريات البطولة العربية، التي ستضيفها مصر حتى 7 يوليو المقبل، وتنطلق المباراة في الخامسة مساءً باستاد القاهرة ويتأهل الفائز منهما لدور الأربعة.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة القدم مواليد 2003 التي تستضيفها مصر تعديل مواعيد المباريات وتأجيلها لمدة ساعة بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال الفترة الحالية بالقاهرة، وتقرر ترحيل المباريات التي تقام في الرابعة عصرًا لتنطلق في الخامسة، بينما تنطلق مباريات السابعة في الثامنة مساءً، بناءً على طلب عدد من المنتخبات.

ياتى ذلك في الوقت الذي، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن خزينة الجبلاية تتحمل جميع التكاليف الخاصة بإستضافة البطولة العربية لكرة القدم مواليد 2003 التي تستضيفها مصر وتنتهي في 6 يوليو المقبل، وليس الاتحاد العربي.