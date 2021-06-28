بدء سلسلة الندوات التوعوية حول المشروع القومي للري الحديث بالفيوم

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عُقدت ندوة بمركز الحرف اليدوية بالسليين، بعنوان المشروع القومي للري الحديث والنتائج المامولة منه في الوحدة المحلية بفيديمين مركز سنورس، بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وعلاء المواردي مستشار البنك الزراعي المصري، وعدد من المزارعين وممثلي روابط مستخدمي المياه بمركز سنورس.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن هذه الندوة هي باكورة سلسلة الندوات التوعوية التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع مديريتي الزراعة، والري، والبنك الزراعي المصري، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك بهدف تعريف المزارعين بالمشروع القومي للري الحديث والنتائج الإيجابية التي تعود على المزارعين من هذا المشروع القومي، والمتمثلة في زيادة الإنتاج وتوفير التقاوي وترشيد استهلاك مياه الري.

وأضاف أن الندوة تناولت عدة محاور، منها، التحديات التي تواجه الموارد المائية، ودور وزارتي الري والزراعة في مواجهة تلك التحديات، وكذلك دور أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة تلك التحديات، كما تم إلقاء الضوء على المشروع القومي للري الحديث والنتائج المأمولة منه، وعرض رئيس رابطة مستخدمي المياه بالزاوية الخضراء تجربته مع الري الحديث والنتائج الإيجابية التي حققها المشروع.

في كلمته، نقل المهندس محمود هاشم رئيس مدينة سنورس، إلى جميع الحضور، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مؤكداً التعاون الوثيق بين أجهزة المحافظة المختلفة، للتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة، لدورها في ترشيد استهلاك المياه وضمان وصولها إلى الأراضي الزراعية الواقعة بالنهايات، فيما استعرض الأستاذ علاء المواردي مستشار البنك الزراعي المصري، المزايا المالية التي يقدمها البنك للمزارعين، للتوسع في تطبيق نظم الري الحديث، بفائدة بسيطة 5% متناقصة، مع تيسير الإجراءات للمستفيدين.

وأشار الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، إلى أن عملية الزراعة لها 3 أضلاع مترابطة هي الميكنة، والتسويق، وأهمها إدارة المياه، مؤكداً أن الري الحديث له تأثير إيجابي مباشر على إنتاج المحاصيل الزراعية، لدوره في توفير 25 % من التقاوي، و40% من مياه الري، فضلاً عن دوره في زيادة الإنتاج بنحو 30%، مضيفًا أن المديرية تعمل بشكل متكامل على 3 محاور أساسية تتمثل في تبطين الترع، وتبطين المساقي، ثم تطوير الأراضي وتحويلها إلى الري الحديث.