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محافـظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية عاجلة لشاب من ذوى الهمم

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محافـظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية عاجلة لشاب من ذوى الهمم محافـظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية عاجلة لشاب من ذوى الهمم

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استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه اليوم الاثنين، أحد الحالات الإنسانية من ذوي الهمم بمركز شبين الكوم.

واستمع محافظ المنوفية لوالدة المواطن والذى يعاني إعاقة ذهنية ولا يستطيع الحركة والكلام ويحتاج إلى مصاريف علاج وليس لديهم مصدر دخل، وعلى الفور استجاب المحافظ لطلبها وقرر صرف إعانة مالية عاجلة له لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم كما أمر بتوفير كرسي كهربائي للحالة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم بالتواصل المباشر والمستمر مع كافة المواطنين ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية لرفع العبء عن كاهلهم وتحسين مستوى معيشتهم في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية.

المصرى اليوم

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