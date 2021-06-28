بعد «إقرار موافقة الزوجة على العلاقة» مقترح قانوني لعقوبات «الإغتصاب الزوجي»

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بعد تصدر جريمة «الإغتصاب الزوجي» مواقع التواصل الإجتماعي وزيادة الجدل بشأن مطالبة المشرع بتوقيع عقوبات على الأزواج مرتكبي هذه الجريمة، طرح بعض خبراء القانون تصور مقترح حول شكل التقاضي في «دعاوي الإغتصاب الزوجي» وما هي غجاءات نظرها وإقامتها ومن ثم العقوبات المناسبة لهذه الجريمة وفقا للتكييف القانوني لها..

يقول محمد ميزار المحامي بالنقض مجلس الدولة أننا على فرضية وقوفنا امام جريمة تمثل إنتهاك لحقوق زوجية ذات طرفان جاني وهو الزوج ومجني عليها هي الزوجة، فالنزاع هنا لن يكون له مكان لنظره أنسب من محكمة الأسرة يمكننا ان نضع له مسمي أخر بخلاف «الإغتصاب الزوجي». وفي النقاط التالية نستعرض تفاصيل القترح :