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بعد «إقرار موافقة الزوجة على العلاقة» مقترح قانوني لعقوبات «الإغتصاب الزوجي»

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بعد «إقرار موافقة الزوجة على العلاقة» مقترح قانوني لعقوبات «الإغتصاب الزوجي» بعد «إقرار موافقة الزوجة على العلاقة» مقترح قانوني لعقوبات «الإغتصاب الزوجي»

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بعد تصدر جريمة «الإغتصاب الزوجي» مواقع التواصل الإجتماعي وزيادة الجدل بشأن مطالبة المشرع بتوقيع عقوبات على الأزواج مرتكبي هذه الجريمة، طرح بعض خبراء القانون تصور مقترح حول شكل التقاضي في «دعاوي الإغتصاب الزوجي» وما هي غجاءات نظرها وإقامتها ومن ثم العقوبات المناسبة لهذه الجريمة وفقا للتكييف القانوني لها..

يقول محمد ميزار المحامي بالنقض مجلس الدولة أننا على فرضية وقوفنا امام جريمة تمثل إنتهاك لحقوق زوجية ذات طرفان جاني وهو الزوج ومجني عليها هي الزوجة، فالنزاع هنا لن يكون له مكان لنظره أنسب من محكمة الأسرة يمكننا ان نضع له مسمي أخر بخلاف «الإغتصاب الزوجي». وفي النقاط التالية نستعرض تفاصيل القترح :

  • تختص محكمة الأسرة بنظر الدعوي محل النزاع.
  • كل إجراءات النزاع لا تخرج عن الزوج والزوجة بشخصهما دون محاميين حفاظا على سرية إجراءات التقاضي.
  • حال ثبوت إفشاء أي من الطرفين لأسرار النزاع يعتبر ذلك عيباً يبطل الدعوي
  • لا يقبل قيد الدعوي إلا بتقاريرطبيه من مستشفيات حكومية رسمية يعتد بها امام المحكمة.
  • للمحكمة عرض الزوجة على الطب الشرعي لبيان صحة الإدعاء.
  • يودع الطب الشرعي تقريره في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ الكشف على الزوجة
  • عند ثبوت الواقعة تفصل المحكمة في أمر تعويض الزوجة أوإخضاع الزوج لعمل من أعمال الخدمة المدنية فترة ما كعقوبة على جريمته، أو إخضاعه للتأهيل النفسي.
  • في حالة براءة الزوج وكذب إدعاء الزوجة تحيل محكمة الأسرة الواقعة للنيابه العامة بذات سرية الأجراءات لإتخاذ ما تراه من قرارات ضد الزوجة.

المصرى اليوم

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