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«النواب» يوافق على قرارين جمهوريين بشأن «التنمية الإفريقي»

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«النواب» يوافق على قرارين جمهوريين بشأن «التنمية الإفريقي» «النواب» يوافق على قرارين جمهوريين بشأن «التنمية الإفريقي»

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وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4 لسنة 2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

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