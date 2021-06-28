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إطلاق مبادرة «صحتك تهمنا» بمشاركة 32 مؤسسة وجمعية أهلية في أسوان

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إطلاق مبادرة «صحتك تهمنا» بمشاركة 32 مؤسسة وجمعية أهلية في أسوان إطلاق مبادرة «صحتك تهمنا» بمشاركة 32 مؤسسة وجمعية أهلية في أسوان

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تحت عنوان «صحتك تهمنا» أطلقت مؤسستا العربي وثواب للتنمية، بالتعاون مع مبادرة «الناس لبعضهم»، وبمشاركة 32 مؤسسة وجمعية أهلية هذه المبادرة التي تعكس اهتمام الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالصحة العامة للمواطنين.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأن مبادرة «الناس لبعضهم» أصبحت نموذجا للعمل الإنسانى وساحة مفتوح تتسابق فيها أعمال الخير والبر بمختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية بهدف تحسين جودة الحياة المعيشية للمواطن الأسوانى، لافتاً إلى نجاح المبادرة في التفاف المؤسسات التنفيذية والصحية والمجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص حولها بما يؤكد على الثقة الكبيرة والملموسة التي حازت عليها من الجميع وفى مقدمتها الموطنون والبسطاء.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائبة محافظ أسوان والمشرف العام على المبادرة أن مبادرة (صحتك تهمنا) قامت بتوزيع (15) ألف شنطة، تحتوي على أدوات وقاية شخصية وذلك لتفادي الإصابة بالأمراض المعدية وخاصة ليأتي ذلك في إطار دعم المنظومة الصحية، ورفع درجة الوعي الصحي باعتبار أن الوقاية خير من العلاج، مشيرة إلى أن المبادرة قامت بحصر عدد (43) منزلاً آيلاً للسقوط في قرى ونجوع المحافظة نتيجة تعرضها لحشرة النمل الأبيض، حيث سيتم تنفيذ أعمال الرش والإحلال والتجديد، وهو الذي يتوازى مع قيام مبادرة «الناس لبعضهم» بالكشف والفحوصات الطبية مجاناً لـ (239) حالة في تخصصات مرضية مختلفة، بجانب التدخل وصرف العلاج اللازم بالتنسيق مع مستشفيات جامعة أسوان، فضلاً عن توفير أهل الخير لعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الشلل الرباعي.

المصرى اليوم

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