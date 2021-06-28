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"الصحة":عدوى   تزداد في التجمعات

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"الصحة":عدوى فيروس كورونا  تزداد في التجمعات "الصحة":عدوى   تزداد في التجمعات
نصحت بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة

أكدت الصحة أن عدوى تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات ونصحت الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1318) حالة مؤكدة وتعافي (1290) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11204)، منها (1438) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (484539) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (465546) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(14) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7789) حالة، يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحيةوالخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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