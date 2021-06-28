محافظ الشرقية: لن أسمح بأي إهمال أو تراخي في العمل داخل المنشآت الخدمية

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"لن أسمح بأي إهمال أو تراخي في العمل داخل المنشآت الخدمية".. بعبارات صارمة بدأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية توجيهاته لمديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذي، مؤكداً أنه من حق المواطن أن يجد مقدم الخدمة متواجداً بمقر عمله وملتزماً بمواعيد العمل المحددة.

أكد محافظ الشرقية في تصريحات صحفية، الإثنين، على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بكافة المنشآت الخدمية، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم والتزامهم بمواعيد الحضور والانصراف، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، لضمان سير انتظام العمل وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع أعرب المحافظ عن إستيائه الشديد خلال زيارته المفاجئة للمنشآت الخدمية بقرية المحمودية، التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، لما لمسه من إهمال وتقصير وعدم إلتزام العاملين بمواعيد العمل، وكذا التغيب دون تقديم طلب أجازة مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ،والمستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.