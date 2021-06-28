تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ877 سيدة بقرى مغاغة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعية بخطورة الزيادة السكانية.

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، نفذت قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية شملت قرى (قفادة -شارونه- ديرالجرنوس) بمركز مغاغة وذلك خلال الفترة من 23 يونية حتى 24 يونية، بهدف إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 877 سيدة خلال أعمال القافلة.

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة إنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة لـ 475 سيدة منهم 342 جدد و133 مترددة بالإضافة إلى تقديم مشورة لـ 184 سيدة ومتابعة وسيلة لـ 40 سيدة، مؤكدة انه تم توقيع الكشف على 404 حالة أطفال وتم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا والأمراض المزمنة وسرطان الثدي.