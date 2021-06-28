تحذيرات من رئيس قسم الأمراض الصدرية حول «دلتا كورونا» : شرشه 

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أكد الدكتور شريف رفعت رئيس قسم الأمراض الصدرية كلية الطب بجامعة الفيوم، أن فيروس كورونا قادر على التحور أكثر من مرة خلال فترة زمينة بسيطة، موضحا أن الفيروس زاد من قدرته على النفاذية مما يؤدي إلى زيادة انتشاره، مؤكدًا أن الأخطر طبيًا وجود تحورين آخرين في بعض خصائص الفيروس ولها تأثيرين كجزء علاجي وجزء وقائي.

وأشار الدكتور شريف رفعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا ماسبيرو»، المذاع على القناة الثانية المصرية، مع الاعلامى عاطف كامل، إلى أن قدرة فيروس «دلتا بلس» على الالتصاق بخلايا الرئة أكثر من سابقه، مما يؤدي إلى انخفاض محتمل أكثر لاستجابة الجسم للأجسام المناعية أحادية المنشأ، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن من تلقى عقار «فاكسين» تكون احتمالية إصابته بفيروس «دلتا» أقل، وإذا أصيب تكون الأعراض أقل شدة.

وحث دكتور شريف، المواطنين على التطعيم بالعقار المضاد لفيروس كورونا، مؤكدًا أنها فترة ذهبية قبل حدوث تطور آخر للفيروس حتى تكون احتمالية الإصابة أقل والأعراض أقل، مشددا على الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.