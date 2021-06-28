محافظ الغربية: إنشاء ٦ عمارات بمشروع الإسكان الاجتماعي ضمن «تطوير العواصم»

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الإثنين، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة طنطا، حيث تفقد مشروع محطة إنتاج البيض، مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي، مشروع تطوير محور الإسكندرية، مشروع تطوير كورنيش طنطا، ومشروعات الرصف بعدد من الشوارع داخل العاصمة.

استهل المحافظ جولته بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم والذي تم تطويره بقيمة ٤٦ مليون جنيه لإنتاج ٧٠ مليون بيضة سنوياً بدلاً من مليون بيضة، كما تفقد المحافظ موقع إنشاء ٦ عمارات بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي، حيث تابع أعمال الحفر الجارية ووضع الأساسات طبقاً للرسوم الهندسية التي تنفذها الهيئة الهندسية ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن الذي يستهدف إنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم بناء ٦ عمارات تتكون كل عمارة منهم من دور أرضي و٩ أدوار علوية بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢.٣ فدان.

كما تابع المحافظ الأعمال الجارية بمحور الإسكندرية والذي سيتم الانتهاء من رصفه وتطويره خلال الشهر الجاري، حيث أنه أحد أهم المحاور المرورية التي تربط المدخل الشمالي لطنطا بوسط المدينة ومدخلها الجنوبي.

وفي ذات السياق، تفقد محافظ الغربية أعمال التطوير الحالية بكورنيش طنطا ضمن مرحلتيه الثالثة والرابعة، حيث تم الانتهاء من (وضع طبقة الأسفلت الرابطة، زرع أعمدة الكهرباء ،تركيب البلدورات ومساواة المطابق) تمهيداً لوضع طبقة الرصف النهائية للمرحلة الثالثة، ووجه المحافظ بضرورة رفع كافة الإشغالات بطول الكورنيش للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال التطوير والتوسعة، كما وجه بضرورة تركيب كاميرات بطول الكورنيش، كما تابع الأعمال الجارية بالمرحلة الرابعة، حيث تابع أعمال التدبيش من كوبري فاروق حتى مزلقان سكة المحلة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف بشارعي سكة المحلة و٢٥ الجلاء، حيث تم الانتهاء من وضع الطبقة الرابطة وتتم الآن أعمال تركيب الانترلوك تمهيداً لفرد الطبقة السطحية والنهائية في سكة المحلة وفرد طبقة السن بشارع ٢٥ الجلاء.

رافق المحافظ في جولته الأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ ولاء طارق نائب رئيس حي أول طنطا.