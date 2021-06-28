أخبار عاجلة

برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب -
شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين -
نهاد أبوالقمصان ترد على برلماني يُحمل المرأة مسؤولية التحرش: «حاجة تفقع» -
وزير السياحة: 2150 جنيها سعر تذكرة الطيران إلى شرم الشيخ «رايح جاي» -
"الأمانة": الشارع الذي تتسرب إليه المياه بـ"قيم الطائف" يتبع جهات أخرى -
"الفالح" يبحث مع نظيره العُماني سُبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَيْن الشقيقَيْن -
إحالة «مانص» و«الجبلاوي» إلى جنايات الغردقة: قتلا صديقهما وأخفيا جثته بالصحراء -
«البحوث الإسلامية» يرد على فتوى مبروك عطية بشأن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة -
موسيماني يقود الأهلي لرباعية خامسة -
جنوب إفريقيا.. امتداد أعمال العنف لجوهانسبرغ بعد سجن الرئيس السابق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«النواب» يوافق على «الفصل بغير الطريق التاديبى» في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة

Print
«النواب» يوافق على «الفصل بغير الطريق التاديبى» في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة «النواب» يوافق على «الفصل بغير الطريق التاديبى» في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب على بدر، وستين نائباً آخربتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي في مجموع مواده وقرر الحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائي عليه .

وأوضحت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها أن مشروع القانون جاء كإستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد،باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.»

كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب

برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف يساهم في تقليل الإنجاب

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

نهاد أبوالقمصان ترد على برلماني يُحمل المرأة مسؤولية التحرش: «حاجة تفقع»

نهاد أبوالقمصان ترد على برلماني يُحمل المرأة مسؤولية التحرش: «حاجة تفقع»

وزير السياحة: 2150 جنيها سعر تذكرة الطيران إلى شرم الشيخ «رايح جاي»

وزير السياحة: 2150 جنيها سعر تذكرة الطيران إلى شرم الشيخ «رايح جاي»