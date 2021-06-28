43 كتابًا جديدًا للقومي لثقافة للطفل بمعرض الكتاب

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أصدر المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة اد هشام عزمى 43 كتابًا جديدًا لخطة نشر عام 20/21 لكى تلحق بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ال52 من 30 يونية إلى 15 يوليو 2021.

وصرح الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، أن الإصدارات تتناول عددًا من السلاسل والكتب البحثية والمجلدات والتوثيق والرموز المصرية وسلسلة مسرح الطفل وسلسلة إبداعات الطفل؛ وألف الكتب ورسمها عددًا كبيرًا من كبار الكتاب والفنانين.

ومن هذه الكتب التي أصدرها المركز خلال هذا العام المالي «حيوانات لن ينساها التاريخ» للكاتب السيد محمد إبراهيم والرسام حسام محمد التهامي، «حكايات الأجداد» للكاتب على ماهر عيد والرسام عبدالرحمن بكر، «ميمو أصبح مبدعًا» للكاتبة رضا السيد محمد سلام والرسام محمد مصطفى محمود، «ديك برونا» للكاتب والرسام أحمد عبدالنعيم، «أمنية للشمس» للكاتب رضا محروس، «ضفائر طويلة ملونة» للكاتبة صفاء البيلي والرسام محمد مجدي، «ورقة نتيجة» للكاتب منير عتيبة والرسامة آيات حسني، «فن البكسل» للرسام عبدالمجيد الشريف رحمه الله، «مصر المحروسة» للكاتب أحمد سويلم، «الملك المغرور والأمير المسحور» للكاتبة هناء رفعت والرسام د/ ناصر حامد، «حلم حروف هجاء» للكاتب عبده الزراع الرسام سمير عبدالغني، «النحلة الكسولة» للكاتبة حسنات الحكيم والرسامة شيماء على، «يلا نحلم» للكاتب عصام الدين على والرسام أيمن مختار، «شعر بسبوسة» للكاتبة أمل رفعت والرسام هشام السعيد، «الكتاب السحري» للكاتب شاكر صبري والرسام صلاح بيصار، «حكايات البحر» للكاتب والرسام محسن عبدالحفيظ، «حكايات صغيرة من طفولتهم» للكاتب جابر سركيس والرسام أحمد الجنايني، «قصص محمد جبريل» للكاتب محمد جبريل والرسام محسن عبدالحفيظ، «دليل الطفل الموهوب» للكاتبة نجلاء علام، «زرعنا شجرة» للكاتب محمد السيد عيد والرسام عبدالرحمن نور الدين، «حكايات روسية» للكاتبة سامية توفيق والرسامة مها إبراهيم، «نمرة الأراجوز» لأستاذ ناصر عبدالتواب وأستاذ أحمد عبدالعليم، «بينوكيو الجميل» للكاتبة ريم السيد والرسامة مريم فريد، «العجوز والبحر» لدكتورة تبسيط د/ صفية إسماعيل والرسامة مريم فريد، «هجرة شجرة» للكاتب أحمد زحام والرسام أحمد جعيصة، «بانجي بانجي» للكاتب عمر صوفي والرسام أحمد جعيصة، «حب الرمان» للكاتبة فاطمة المعدول والرسامة أماني البابا، «شهاب الدين والأميرة نسرين» للكاتب سمير فوزي، والرسام أحمد جعيصة، «الحمار أبوالأفكار» للسيناريست وليد كمال والرسام أحمد جعيصة، «حلم جميل» للكاتب مصطفى عبدالحميد والرسام أحمد جعيصة، «ويحكي القمر» للكاتب مجدي الفقي والرسام رحاب جمال الدين، «أغنيات أحبها» للكاتب محمد عبدالستار والرسامة مها عصام، «التاجر وحيلة الملك» لدكتورة إيمان سند والرسام عبدالمجيد شريف رحمه الله، «النعامة والأسد» للكاتب صلاح شعير والرسام جلال الدين جمال، «روح الأشياء» للكاتب محمود محمد عواد والرسامة بسمة حسين.

وتباع جميع إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل في جناح صندوق التنمية الثقافية

بصالة 3 الجناح B5، كما توجد الإصدارات بمنفذ الأوبرا ومنفذ سور أكاديمية الفنون