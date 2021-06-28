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نوال الزغبي تدعم بعد أزمة التسجيل الصوتي المُسرّب: «الله دائمًا معك»

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نوال الزغبي تدعم شيرين بعد أزمة التسجيل الصوتي المُسرّب: «الله دائمًا معك» نوال الزغبي تدعم بعد أزمة التسجيل الصوتي المُسرّب: «الله دائمًا معك»

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دعمت الفنانة نوال الزغبي، الفنانة عبدالوهاب عقب أزمة تسريب تسجيل صوتي لوالد زوجها الفنان حسام حبيب.

وقالت الزغبي عبر حسابها على تويتر، الإثنين، إنه «كلنا شيرين عبدالوهاب الفن الاصيل والقلب الابيض بتلبقلا الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك».

ونفى حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب، ما نسب له من تسجيل صوتي تطرق إلى خطة نجله للانفصال عن «شيرين» بعد الحصول على ثروتها المالية.

وأكد والد المطرب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن ما جاء في التسجيل ليس صوته.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعا صوتيا يقال إنه لوالد المطرب حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب وهو يتحدث مع فتاة يريد زواجها من نجله، موضحا خطة نجله للانفصال عن «شيرين» بعد الحصول على ثروتها المالية.

وجاء في التسجيل الصوتي: «ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب وبيسحب كل ما يشاء من أموالها، وأيضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت ترغب في الطلاق منه».

وأضاف: «حسام متزوج منها وبيشتغل معاها مدير أعمالها من المفروض بقى أنه يكون له نسبة من الأرباح مثل نسبة مدير أعمالها القديم ياسر خليل، أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن بنفسه جدا، وشيرين عامله لحسام توكيل بدليل أنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها بس».

المصرى اليوم

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