فنانة عن تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب: «ربنا يبعد عننا الناس اللي عاملة بتحبنا»

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تحدثت الفنانة إنجي خطاب عن التسجيل الصوتي الزائف لوالد الفنان حسام حبيب، حسين حبيب، حول رغبته في زواج ابنه من امرأة ثانية وإنجابه طفل بالإضافة إلى تمني الأب حسين حبيب من حصول ابنه على أموال الفنانة، موضحة أنها من خلال التسجيل شعرت بالخوف من قدرة الأشخاص والمقربين من تزييف مشاعرهم.

وقالت عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»، الإثنين، إن «اللي جوه نفوس الناس يخض والله، شيرين وحماها اللي هو أبوحسام حبيب، لما تبص على الظاهر من برة تحس بكمية محبة بينهم وكأن بنت بتحضن أبوها، تيجي للباطن تلاقي ريكورد متسرب لحماها دة بيقول كلام في حق شيرين مش حلو، الله أعلم الريكورد صح ولا غلط بس لو صح يبقى موضوع يخوف».

وتابعت: «حقيقي سمعت الريكورد وببص للصورة دي وأنا خايفة ومرعوبة ويمكن كنت قربت أعيط كمان بأمانة، اللي هو أنا بتعامل مع ناس كتير أعرفهم وبحبهم مفيش حد مبحبوش خالص أنا مابعرفش أكره وحقيقي أنا خايفة يكون في حواليا ناس كدة، فأتمنى ربنا يبعد عننا الناس اللي عاملة نفسها بتحبنا لكن من ورانا تتكلم عننا بالسوء وتعيب فينا بالرغم أنهم مشافوش مننا غير كل خير».

وكان والد الفنان نفى التسجيل الصوتي المنسوب إليه، مؤكدًا في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن ما جاء في التسجيل ليس صوته، والتسجيل الصوتي الذي صعق الجمهور تضمن عبارات عن ابنه مثل: «ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب وبيسحب كل ما يشاء من أموالها، وأيضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت ترغب في الطلاق منه».

وأضاف: «حسام متزوج منها وبيشتغل معاها مدير أعمالها من المفروض بقى أنه يكون له نسبة من الأرباح مثل نسبة مدير أعمالها القديم ياسر خليل، أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن بنفسه جدا، وشيرين عامله لحسام توكيل بدليل أنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها بس». لافتًا إلى أن والدة «حبيب» لا تحبها: «إيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكة، وعاملة زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللي أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام».

وكشف عن رغبة نجله في الزواج بأخرى للإنجاب، قائلا: «نفسي يبقى عندي حفيد، أنا بأحب الأطفال جدا بالذات لما يبقى حفيدي، وبعدين نفسي أجيب عيل أنا نفسي أخلف أنا كمان، ليه حسام ميتجوزش بالسر مثلا، أنا فكرت في خطة حلوة أوي، أنا هقوله يجي يتجوز ويخلي مراته عندي، وميقولش لشيرين ويبقى يجي ينام معاها هنا عندي، هو ساعات بيروح ينام عند أمه في الرحاب في التجمع، المهم مرات حسام تقعد معايا هنا، وحسام يبقى رايح جاي من غير ما يقول لشيرين.. لما تحمل وتخلف ويبقي عنده عيل فرحان كده بيه عايز يقولها يقولها ميقولهاش هو حر، هو مقتنع بكلامي وهو قالها إنه هيتجوز عشان عايز يخلف».

وأضاف: «أنا شايف إن شيرين قضت على حسام، يعني من ساعة ما حسام عرفها مش داريان بنفسه، لا نزل أغنية ولا اشترك في فيلم ولا مسلسل، يعني هي سحبت كل وقته وخدت نجوميته وضافتها على نجوميتها هي، هي داست عليه وطلعت على حسابه هو».

يذكر أن الفنانة إنجي خطاب، أعلنت اعتزالها التمثيل يونيو الماضي، قائلة عبر صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»: «باختصار قرار اعتزالي دا قرار بجد أخدته بكامل إرادتي لأسباب تخصني متخصش أي حد ومحبش أساسا، وأرجو تراعوا مشاعر الناس وتحترموا قراراتنا وحياتنا».