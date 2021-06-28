فنان سوري عن محمد رمضان: «مُستفزّ لدرجة أنك تعمل له لايك».. والأخير يرد بالضحك

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تحدث فنان سوري يدعى فراس إبراهيم عن الفنان محمد رمضان، لافتًا إلى أن الثاني موهوب ويتعمّد «استفزاز» الجمهور.

وقال الفنان السوري خلال برنامج إذاعي، الإثنين، إن «محمد رمضان شاب موهوب جدًا، وسر نجاحه هو تحدي كل ما هو بعكس الإتجاه، وفي سوريا العقلية مختلفة ولا يجرؤ أحد على أن يفعل مثله حتى الصور أنا ما فيني أشلح وأظهر هيك، أقسم بالله ما بطلع من بيتي لمدة شهر، لو نزلت صورة بـ(الجيم)».

وتابع: «مستفز لدرجة أنه تعملوا لايك مو معقول، هو حالة خاصة وحتى رفقاته تخيل أحمد السقا وياسر جلال أو أحمد عز يطلعوا على طيارة خاصة يسبّوهم لكن هو حالة خاصة».

في المقابل، شارك محمد رمضان بنشر مقطع فيديو لحديث فراس إبراهيم عنه وعلق عليه ضاحكا.