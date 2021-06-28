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بـ«لقاح فايزر»..‏ تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12- 18 لمواجهة كورونا

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بـ«لقاح فايزر»..‏ السعودية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12- 18 لمواجهة كورونا بـ«لقاح فايزر»..‏ تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12- 18 لمواجهة كورونا

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بدأت «صحة الرياض»، الإثنين، في استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية من 12 وحتى 18، وذلك فور اطلاق الصحة المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا .

حيث تم البدء في إعطاء لقاح «فايزر» للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء وإستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وقالت «صحة الرياض» وفقاً للبيان الرسمي الذي نشرته عدد من التقارير الصحفية أن هذه الخطوة تأتي إستمراراً للجهود المبذولة في التوسع في إعطاء اللقاح وذلك بعد تطعيم 70٪؜ من السكان البالغين في المملكة حيث بدأت مؤخراً بإعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة.

مضيفةً أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا والحصول على اللقاح بدون موعد للفئات المستثناه سابقا بحسب تعاميم وزارة الصحة .

وحتي أمس الاربعاء، ‏أعلنت الصحة السعودية تسجيل (1301) حالة مؤكدة، وتعافي (1376) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11239) حالة منها (1450) حالة حرجة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى (482003) حالات، وحالات التعافي (463004) حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (17) حالة ليصل الإجمالي إلى (7760) حالة.

المصرى اليوم

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