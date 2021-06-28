«دلتا».. خطر يتزايد حول العالم (تعرف عليها)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايدت حالات الإصابة والحديث عن سلاسة دلتا المتحورة، وهى السلالة التي رُصدت أول مرة في الهند، والتى تُعتبر شديدة العدوى من ضمن سلالات كورونا التي ظهرت في النصف الأول من 2021 وقد يتأثر بها حتى مَن سبقت له الإصابة بالمرض أو مَن لم يتلقَّ جرعة التطعيم كاملة.

انتشرت هذه السلالة في أكثر من 50 دولة حتى الآن، منها بريطانيا، كما تم رصدها في ألمانيا أيضَا.

ووفقاً لتقرير «CNN»، ان سلالة دلتا تحمل جميع المتغيرات مجموعات من الطفرات، ويحتوي «دلتا بلس» على طفرة إضافية تُسمى «K417N»، والتي تميزها عن متغير «دلتا» العادي، وتؤثر هذه الطفرة على البروتين الشائك، وهو جزء من الفيروس الذي يرتبط بالخلايا التي يصيبها.

ويُظهر متغير «دلتا بلس» العديد من السمات المقلقة مثل زيادة قابلية الانتقال، والارتباط الأقوى لمستقبلات خلايا الرئة، ووجود انخفاض محتمل في استجابة الأجسام المضادة.

وتقول «الصحة العالمية»، في تعليقها على سلالة دلتا، إنه تم تقديم المتغير الجديد، ورصدت منظمة الصحة العالمية أعراض سلالة دلتا، وهى تقيح في الحلق واحتقان في الأنف وصداع شديد، وتمت الإشارة إلى أن هذه الأعراض تختلط مع أعراض البرد العادية، وهنا تكمن خطورتها، حيث يمكن لمَن يصاب بها تجاهلها ظنًا منه أنها نزلة عادية.

وتم التحذير من أن سلالة دلتا سريعة الانتشار، خاصة بين صغار السن من الفئات الأكثر تحركًا في المجتمع، فقد كشف باحثون أن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف هي الآن الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بعدوى سلالة دلتا.

وأوضح البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يدير دراسة عن أعراض الفيروس، أن الإصابة بالنسخة المتحورة «دلتا» تشبه «نزلة برد شديدة» بالنسبة للشباب، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، ليس هذا كل شىء، بل من ضمن الأعراض الشعور بالقشعريرة، وفقدان الشهية، والصداع، وآلام في العضلات بشكل وثيق بالإصابة بالعدوى، إلى جانب الأعراض التقليدية.

وأضافت الدراسة أنه رغم أن الشباب قد لا يشعرون بالمرض الشديد، فإنهم قد يكونون ناقلين للعدوى ويعرضون الآخرين للخطر. وأشارت إلى أنه يجب على أي شخص يعتقد أنه قد يكون مصابًا بالفيروس إجراء اختبار.