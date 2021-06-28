أبوالغيط: «داعش» ملفوظ شعبيًا في الدول العربية

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أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تنظيم داعش الإرهابى ملفوظٌ شعبيًا بالكامل من المجتمعات العربية، وأن فكره وممارساته مرفوضين من الأغلبية الساحقة من المسلمين، غير أن التجربة أثبتت أن قلة قليلة تعتنق هذا الفكر المنحرف باستطاعتها إحداث قدرٍ كبير من التدمير والتخريب في أي مجتمع.

جاءت كلمات الأمين العام للجامعة العربية خلال مشاركته في مؤتمر للتحالف الدولى المناهض لداعش بالعاصمة الإيطالية روما، الإثنين، ويُشارك فيه أكثر من أربعين وزير خارجية ورئيس منظمة دولية.

وأشار أبوالغيط في كلمته إلى أن «المعركة مع داعش/ التنظيم.. لابد أن تسير جنبًا إلى جنب مع الحرب على داعش/الفكر«، مؤكدًا أن»وحدة العمل الدولى هي كلمة السر في القضاء على داعش، وكلما تعززت هذه الوحدة كلما تراجعت فرص التنظيم في النمو ومباشرة تهديداته العابرة للحدود«.

وفى اجتماع وزارى عُقد بروما كذلك لمناقشة الأزمة السورية، حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية على التأكيد على رفض الجامعة إلى تقسيم البلد عمليًا إلى مناطق نفوذ بين قواتٍ وجيوش أجنبية تتواجد على الأرض السورية، كما حذر من أن تجميد الصراع في سوريا وخفض حدة العنف لا ينفى حقيقة ما يواجهه السوريون من تدهور متسارع في كل ظروف الحياة، بحيث صار 11 مليونًا من بينهم في حاجة إلى مساعدات غذائية.

وشدد أبوالغيط، في كلمته، على أن «الحل السياسى يبقى السبيل الوحيد لمعالجة جذور الأزمة السورية، بدلاً من معالجة مظاهرها أو تسكين أعراضها، معربًا عن خيبة الأمل حيال غياب أي تقدم على المسار السياسى لتسوية الأزمة حتى الآن».

ودعا إلى التفكير بعمق في آليات لتفعيل هذا المسار تأخذ في الاعتبار التطورات الميدانية التي طرأت على الصراع خلال الفترة الماضية.

وشدد أبوالغيط على أن سوريا بلدٌ عربى الهوية والانتماء، بالتاريخ والجغرافيا والثقافة، وأن الدول العربية حريصةٌ كل الحرص على استقراره وعروبته، مؤكدًا أن هذه العروبة تبقى حقيقة راسخة برغم أية تغيرات طارئة أو محاولات من أطراف إقليمية لسلخ سوريا من عروبتها، ودفعها لتبنى أجندات غريبة عليها