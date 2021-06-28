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البرلمان العربي يؤكد تضامنه التامً مع فلسطين وحقها في الدفاع الشرعي عن النفس

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البرلمان العربي يؤكد تضامنه التامً مع فلسطين وحقها في الدفاع الشرعي عن النفس البرلمان العربي يؤكد تضامنه التامً مع فلسطين وحقها في الدفاع الشرعي عن النفس

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أكد البرلمان العربي التضامن والدعم التام مع السلطة الفلسطينية الشرعية والمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في التمسك بحقوقه المشروعة في الدفاع الشرعي عن النفس، وإنهاء الإحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م.

جاء ذلك في قرار وزعه البرلمان العربي اليوم «بشأن مستجدات القضية الفلسطينية» والذي صدر في ختام اعمال جلسته العامة التي عقدت بمقر الجامعة العربية.
وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل لجميع قرارات وتحركات السلطة الفلسطينية بشأن تبعات العدوان الآثم ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة، ووقف ما يجري من عدوان على الضفة الغربية بما فيها القدس ومقدساتها المسيحية والاسلامية والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وتهجير المقدسيين قسراً من منازلهم في حي الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان وحي البستان وباب العمود وكافة أحياء المدينة المقدس، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، ورفض أية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها.

وجدد البرلمان العربي ادانته لما سُمي «مسيرة الأعلام» التي شهدتها مدينة القدس بتاريخ 16 يونيو 2021م، والتي جسدت عنصرية الاحتلال الإسرائيلي في أبشع صورها بعد تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية وارتكاب أبشع أشكال القمع ضد الشعب الفلسطيني، وما مثلته من استفزاز لمشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.

وطالب البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للضغط على حكومات دولها والدول الأعضاء لوقف الإعدامات الميدانية والمجازر الدموية وكافة الممارسات التي تنتهجها حكومة القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان.

المصرى اليوم

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