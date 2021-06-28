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انعقاد لجنة اختيار مديري العموم بجامعة أسوان

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انعقاد لجنة اختيار مديري العموم بجامعة أسوان انعقاد لجنة اختيار مديري العموم بجامعة أسوان

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عقدت، الإثنين، لجنة الوظائف القيادية والإشرافية برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان وبحضور الدكتور مجدي محمد على نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعها للنظر في التجديد لعدد من وظائف مديري العموم للهيكل الاداري بالجامعة والمستشفي الجامعي .

ضمت عضوية اللجنة الدكتور على كامل عميد كلية العلوم السابق ومستشار رئيس الجامعة والدكتور لؤي سعد الدين نصرت عميد كلية الهندسة والدكتور محمد عبدالوهاب ابو نحول عميد كلية الزارعة جامعة أسيوط السابق والدكتور ثروت عبدالعال المستشار القانوني والدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان والدكتور محمود مصطفي عميد المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بأسوان ومحمود السنوسي مدير عام الموارد البشرية جامعة ورئيس الأمانة الفنية.

واطلعت اللجنة على إنجازات العام السابق ومقترح التطوير للعام القادم وذلك في إطار معايير تكافؤ الفرص لضخ دماء جديدة لتطوير الفكر الإداري بالجامعة.

المصرى اليوم

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