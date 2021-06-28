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محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالي «منشية سعيد»: وجّه بشن حملة نظافة

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محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالي «منشية سعيد»: وجّه بشن حملة نظافة محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالي «منشية سعيد»: وجّه بشن حملة نظافة

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإثنين، الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوحماد، بشن حملة نظافة مكبرة بمدخل قرية منشية سعيد التابعة للوحدة المحلية بالاسدية بنطاق المركز، حفاظاً على نظافة الطريق وخلق جو بيئي صحي ف،ضلا عن تفادي وقوع أي للسيارات حفاظاً على سلامة أهالي القرية والمترددين.

كان المحافظ قد أستقبل شكوى من خلال واتس آب، من أهالي قرية منشية سعيد، التابعة للوحدة المحلية بالأسدية بنطاق مركز ومدينة أبوحماد، يتضررون فيها من وجود حشائش وناتج تطهير الترعة على جانبي مدخل القرية، مما تتسبب في تلوث البيئة ولها أضرار على صحة أهالي القرية، وإعاقة حركة السيارات مما تتسبب في وقوع حوادث.

وعلي الفور، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز أبوحماد، حملة مكبرة لرفع أكوام القمامة ومخلفات وناتج تطهير الترعة، من على جانبي طريق مدخل قرية منشية سعيد التابعة للوحدة المحلية بالأسدية، حيث تم رفع كومات القمامة والمخلفات وناتج تطهير الترعة، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى لمدخل القرية.

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي بأكمله لا يدخر جهداً في العمل على بحث وحل أي من شكاوى المواطنين، الواردة إليه عبر أي قناة من قنوات التواصل المتاحة للمواطنين لتقديم شكواهم، مؤكداً أنه تم توجيه كافة القيادات التنفيذية بالتفاعل الفوري مع الشكاوي الواردة وإيجاد حلول عملية لها، بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطنين.

المصرى اليوم

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