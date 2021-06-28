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بـ «شهادة محو أمية» ..حمو بيكا يتقدم بأوراق عضوية نقابة الموسيقيين

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بـ «شهادة محو أمية» ..حمو بيكا يتقدم بأوراق عضوية نقابة الموسيقيين بـ «شهادة محو أمية» ..حمو بيكا يتقدم بأوراق عضوية نقابة الموسيقيين

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أكد مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية أن لجنة تقييم الأصوات المقرر أن تختبر حمو بيكا وعددا من الأصوات الشعبية جارٍ تشكيلها وسوف تقوم بالاستماع لهم قبل إجازة عيد الأضحى المقبل، في سبيل تقنين الأوضاع القانونية لهؤلاء الأشخاص بعد اتخاذ مجلس النقابة قرارا بوقفهم تمامًا عن العمل لحين حسم عضويتهم بالنقابة من عدمه.

وأضاف«المصدر» في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «ما تردد حول إدراج حمو بيكا بشعبة المونولوج غير صحيح، ولم يتم تحديد الشعبة المقرر أن يدرج فيها مطربو المهرجانات المتقدمون في تلك اللجنة لأن ذلك يتوقف على ما سيقدمونه أمام اللجنة المشكلة، واللجنة ستحسم ما إذا كانوا يصلحون مطربين أم لا؟».

وتابع: «يشترط على كل الأصوات المتقدمة للجنة أن يكونوا قد قاموا بقضاء الخدمة العسكرية، وحمو بيكا بالفعل تقدم بأوراق تفيد ذلك، وحتى الآن باب التقديم للجنة مفتوح أمام الجمهور، وهي ليست مخصصة لمطربي المهرجانات فقط، هذا الكلام غير صحيح، ويتطلب التقدم للجنة بصحيفة الحالة الجنائية موجهة لنقابة المهن الموسيقية، ومؤهل دراسي، أيا كان المؤهل، لأن اللائحة لم تنص على مؤهل بعينه، والموقف من التجنيد، وبلوغ السن القانونية، مشيرًا إلى أن حمو بيكا ليس لديه مؤهل ولديه شهادة محو أمية، شرط أن يكون قادرًا على القراءة والكتابة».

- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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