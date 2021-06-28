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«بني سويف» أول جامعة حكومية تمنح فرصة لفئات مجتمعية مختلفة للحصول على منح دراسية كاملة

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«بني سويف» أول جامعة حكومية تمنح فرصة لفئات مجتمعية مختلفة للحصول على منح دراسية كاملة «بني سويف» أول جامعة حكومية تمنح فرصة لفئات مجتمعية مختلفة للحصول على منح دراسية كاملة

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قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن جامعة بني سويف تفردت من بين جامعات في أنها أول جامعة حكومية تمنح فرصًا لفئات مجتمعية مختلفة للحصول على منح دراسية كاملة.

وأشار في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إلى أن مجلس الجامعة وافق على قبول 30 منحة دراسية مقدمة من 4 أعضاء بمجلس الشيوخ وهم (أحمد أبوهشيمة وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، قدم 23 منحة دراسية، ونادر نسيم وكيل لجنة الشؤون الدينية قدم 3 منح دراسية مجانية، بالإضافة إلى 2 منحة دراسية من كلاً من الدكتورة النائبة حنان سليمان، وأحمد محسن مبارك).

وأضاف رئيس الجامعة أن المنح تمنح لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والعاملين وذوى الاحتياجات الخاصة من أوائل الثانوية العامة والدبلومات، وتمت إجراءات توزيع المنح بشفافية وعدالة كاملة وبحضور مندوب من كل المانحين، لافتًا إلى أن مجموع هذه المنح بلغ 2.000.000 مليون جنيه.

المصرى اليوم

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