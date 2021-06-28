ندوة حول «النظافة والعناية بالبيئة وتأثيرهما على صحة الإنسان» بالشرقية

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، الإثنين، قيام المديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني بعنوان «النظافة والعناية بالبيئة وتأثيرهما على صحة الإنسان»، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، ويتم عرضه الثلاثاء 29 يونيه الجاري، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك ،وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ ناصر عبدالأعلى عطية، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها أهمية النظافة في الإسلام وفوائدها للفرد والمجتمع وأثر ذلك على البيئة، ويوضح أن النظافة من العوامل الأساسية التي تؤثر في نجاح وتقدم الأمم.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب ،محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية، وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.