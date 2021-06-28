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وزيرا البترول والزراعة يبحثان دعم «منظومة الأسمدة»

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وزيرا البترول والزراعة يبحثان دعم «منظومة الأسمدة» وزيرا البترول والزراعة يبحثان دعم «منظومة الأسمدة»

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بمقر وزارة البترول، حيث بحث الوزيران مجالات التنسيق بين الوزارتين لدعم التعاون في منظومة صناعة الاسمدة للمساهمة في توفير الأسمدة الازوتية التي يتزايد عليها الطلب محليا في ظل نمو الحاصلات الزراعية.

وأكد الوزيرأن هذا اللقاء يأتي في اطار الحرص علي دعم كافة سبل التعاون الفاعل في مجال الاسمدة لمصلحة المستهلكين وفي اطار تفعيل توجهات بتحقيق التنسيق الكامل بين الوزارات وزيادة التعاون المشترك والاستفادة المثلي من القدرات المتاحة لتحقيق خطط كل وزارة.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف سوق الاسمدة و الآليات المطبقة لالتزام شركات الاسمدة بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة في موسم ذروة الطلب محليا.
كما ناقش اللقاء دعم دور شركة موبكو التابعة لقطاع البترول والتي تعد اكبر منتج محليا لأسمدة اليوريا.

واستعرض وزير الزراعة الإجراءات الحالية في سوق الاسمدة مشيرا الي آلية تطبيق رسم صادر علي الاسمدة الازوتية في اطار اجراءات ضبط السوق .

حضر اللقاء الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسب هشام نورالدين رئيس شركة موبكو والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة.

المصرى اليوم

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