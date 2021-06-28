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«جبالى»: الفصل بغير الطريق التأديبى له سند دستورى

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«جبالى»: الفصل بغير الطريق التأديبى له سند دستورى «جبالى»: الفصل بغير الطريق التأديبى له سند دستورى

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قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون مشروع القانون المقدم من النائب على بدر واخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، له سند دستوري.

و أضاف خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين تعليقا على النائب مصطفى بكرى الذي وصف القانون بـ «المعيب»، أن هذه الطريقة أداة هدفها أبعاد الموظف الخطر أو الذي يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بضماناتهم القانونية من اللجوء للقضاء والمعاش ومكافأه نهاية الخدمة.

و تابع «جبالى»: «المادة الدستورية رقم (14) تنص على، ان الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا في الأحوال التي يحددها القانون».

وأوضحت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها أن مشروع القانون جاء كإستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد،باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.»

كما أنه جاء لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

المصرى اليوم

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