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حنفي جبالي: القانون يعطي المفصول بغير الطريق التأديبي معاشه كاملاً

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حنفي جبالي: القانون يعطي المفصول بغير الطريق التأديبي معاشه كاملاً حنفي جبالي: القانون يعطي المفصول بغير الطريق التأديبي معاشه كاملاً

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قال المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ،أن مشروع بتعديل قانون الفصل غير التأديبى رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ لايتعارض مع نصوص الدستور .

وقال «جبالي» خلال الجلسة العامة المنغقدة الأن :ان المادة ١٤ من الدستور المصرى أقرت حق المواطنين في الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الفصل يجد سندا دستوريا، خاصة أن مشروع القانون هدفه إبعاد الموظف الخطر عن الوظيفة دون المساس بحقوقه القانونية سواء حقة في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.

وقال «جبالي :هذه الأمور معروفة في كل دول العالم وهى عدم إهدار حقوق العامل ومنحه مكافأته المالية ومعاشه»

المصرى اليوم

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