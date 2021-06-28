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نائبة : عناصر اخوانية تغلغلت داخل «ماسبيرو» وتسببت في انحدار المحتوى

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نائبة : عناصر اخوانية تغلغلت داخل «ماسبيرو» وتسببت في انحدار المحتوى نائبة : عناصر اخوانية تغلغلت داخل «ماسبيرو» وتسببت في انحدار المحتوى

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قالت النائبة امل سلامة، عضو مجلس النواب عن حزب الحربة المصري إن هناك بعض العناصر الإخوانية، التي تغلغلت داخل مبنى ماسبيرو، وهو ما جعل المحتوى الإعلامي، في إنحدار متواصل. وطالبت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اثناء مناقشة مشرروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبى بضروة التصدي لهؤلاء الذين يعبثون في تليفزيون الدولة .

وأضافت «سلامة» أن ذلك القانون جاء ترجمة للدستور المصرى، لحماية أمنها القومي، ويساعد في مكافحة الفساد وتعزيز الشافية، ويساهم ايضا في حماية الدولة من العناصر المتطرفة .

و يستهدف القانون فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة .وأوضحت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها أن مشروع القانون جاء كإستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد،باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.»

كما أنه جاء لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

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المصرى اليوم

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