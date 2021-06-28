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محافظ الشرقية يُكرم وكيل وزارة التضامن لأدائه المتميز خلال فترة عمله بالمحافظة

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كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بمنحه شهادة تقدير وشعار المحافظة، وذلك تقديراً لما قدمه من أداء متميز وجهد ملموس في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء داخل المديرية، ولتعيينه وكيلا لوزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الجيزة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد ،والاستمرار في تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية التضامن الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وتعاونها المثمر مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والذي أسهم وبشكل فعال في تحقيق العدالة الإجتماعية والوصول للأسر الاولي بالرعاية والأكثر احتياجا، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم ليحيوا حياه كريمة.

ومن جانبه أعرب محمد كمال الدين الحجاجي ،وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ،عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمه ومنحه شهاده تقدير وشعار المحافظة، تقديراً لما قدمه خلال فتره عمله داخل الجهاز الإداري لمحافظة الشرقية، مشيدا بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرؤوسيه والتي يسودها الود والإحترام والحزم ،بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة قطاعات العمل المختلفة.

المصرى اليوم

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