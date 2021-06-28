«قومي المرأة» بالبحر الأحمر و«التضامن» تنظمان ندوة حول العنف ضد الأطفال

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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر بقاعة مجمع إعلام الغردقة، الإثنين، ندوة توعوية لمديرى ومشرفى الحضانات بالغردقة حول العنف ضد الأطفال بمشاركة إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر.

حاضر في الندوة نرمين ابو سريع مقرر المجلس للمرأة بالبحر الأحمر وكرم صقر مدير إدارة الأسرة والطفولة بتضامن البحر الاحمر وبحضور حوالى ٧٠ مديرة ومشرفة حضانات بالغردقة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث تم مناقشة عدة موضوعات الخاصة بحماية الأطفال وتعرضهم للخطر من إهمال وإيذاء نفسي أو جسدي.