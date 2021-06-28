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توجيهات بإدراج «غرب سهيل» في مشروعات الصرف الصحي والطرق بأسوان

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توجيهات بإدراج «غرب سهيل» في مشروعات الصرف الصحي والطرق بأسوان توجيهات بإدراج «غرب سهيل» في مشروعات الصرف الصحي والطرق بأسوان

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن هناك خطة مستقبلية لتطوير وتجميل منطقة غرب سهيل لتحويلها إلى مركز سياحى بيئى واستشفائى وأيضاً لسياحة السفارى لاستثمار الجهود الذاتية التي بذلها أهالى القرية في حسن الحفاوة والضيافة لتصبح أحد المزارات الهامة على برامج الشركات السياحية.

وعقب تواصل اللواء أشرف عطية مع المواطنين وتلقى شكاوى من قلة الخدمات بالمنطقة، الإثنين، أعطى توجيهاته لرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة إدراج منطقة غرب سهيل في خطة مشروعات الهيئة لإدخال خدمة الصرف الصحى للمنطقة بالكامل، وخاصة أنها تقع ضمن الحيز العمرانى لمدينة أسوان، مكلفاً مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة المياه داخل المنطقة والعمل على إحلال وتجديد المتهالك منها بعد شكوى المواطنين من تقادم الخطوط مع الحاجة إلى تركيب محابس جديدة، بالإضافة إلى الإسراع بتشغيل مرشح المياه الجديد لزيادة تدفقات المياه وخاصة في فصل الصيف.

كما وجه «عطية» مسؤولي الوحدة المحلية والطرق إلى وضع مخطط وتصور عام للارتقاء بمستوى البنية التحتية وخاصة الطرق مع دعم الإنارة والتطوير والتجميل بغرب سهيل.

المصرى اليوم

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