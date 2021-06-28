وفاة شاب لدغه ثعبان في قرية بالقليوبية لعدم توافر المصل.. و«الصحة»: ندرس المشكلة

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لقي شاب مصرعه، الإثنين، عقب تعرضه للدغة ثعبان أثناء جلوسه في حقله بقرية أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالى بوفاة شاب يدعى «اسلام ح ع» 28 عاما إثر لدعة ثعبان في قرية أجهور الكبرى دائرة المركز

تبين للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ أن المتوفى كان في حقلة واثناء عملة لدغة ثعبان فأسرع الأهالى بحملة في إحدى السيارات لنقلة إلى الوحدة الصحية بالقرية وتبين انه لا يوجد مصل بها فأسرعوا به إلى مستشفى قها المركزى ولفظ الشاب أنفاسة في الطريق وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة

سادت حالة من الغضب بين أهالى القرية لعدم وجود مصل الثعبان في الوحدة الصحية بالقرية مؤكدين أن «القرية بها حوالى 50 ألف نسمة، والوحدة الصحة تعمل من الساعة الـ9 صباحا وحتى الثانية بعد الظهر فقط»، مطالبين بـ«توفير مصل الثعبان، كما طالبوا بضرورة أن تعمل الوحدة الصحية بالقرية على مدار الـ 24 ساعة أسوة بقري العمار الكبري وميت كنانة نظراً لأن قرية أجهور الكبري تعد من أكبر قري محافظة القليوبية مساحة وسكانا».

وتداول مجموعة من شباب القرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» استغاثة تتطالب بتوفير المصل بالوحدة الصحية بعد وفاة شاب بالقرية وبسبب عدم توافر المصل توفى.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة في بيان للمديرية، الإثنين، إنه يتابع استغاثة مواطني قرية أجهور الكبري، مؤكدًا أنه يعمل الآن على دراسة المشكلة بالتفصيل.

وأكد «عبدالغني» أنه سيتخذ قرارات قريباً جداً لصالح المواطنين، مشددًا على أنه يسعي جاهدًا لمصلحة المواطنين والحفاظ على حياة المواطنين.