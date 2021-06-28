أخبار عاجلة

"الأمانة": الشارع الذي تتسرب إليه المياه بـ"قيم الطائف" يتبع جهات أخرى -
"الفالح" يبحث مع نظيره العُماني سُبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَيْن الشقيقَيْن -
إحالة «مانص» و«الجبلاوي» إلى جنايات الغردقة: قتلا صديقهما وأخفيا جثته بالصحراء -
«البحوث الإسلامية» يرد على فتوى مبروك عطية بشأن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة -
موسيماني يقود الأهلي لرباعية خامسة -
جنوب إفريقيا.. امتداد أعمال العنف لجوهانسبرغ بعد سجن الرئيس السابق -
خبير تحكيمي: هدف شريف الملغي في مباراة الأهلي والمقاصة صحيح 100% -
بهذه الطريقة .. أحلام ترد على شائعة طلاقها من مبارك الهاجري -
أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو) -
تحويل رواية باولو كويلو عن الأهرامات إلى فيلم أمريكي.. التصوير في المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

الحبس عاما لـ3 في اعادة محاكمتهم بالذكريات الثالثة للثورة

Print
الحبس عاما لـ3 في اعادة محاكمتهم بالذكريات الثالثة للثورة الحبس عاما لـ3 في اعادة محاكمتهم بالذكريات الثالثة للثورة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس عاما في إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الذكرى الثالثة للثورة».

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع فيه والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إحالة «مانص» و«الجبلاوي» إلى جنايات الغردقة: قتلا صديقهما وأخفيا جثته بالصحراء

إحالة «مانص» و«الجبلاوي» إلى جنايات الغردقة: قتلا صديقهما وأخفيا جثته بالصحراء

«البحوث الإسلامية» يرد على فتوى مبروك عطية بشأن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

«البحوث الإسلامية» يرد على فتوى مبروك عطية بشأن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

موسيماني يقود الأهلي لرباعية خامسة

موسيماني يقود الأهلي لرباعية خامسة

جنوب إفريقيا.. امتداد أعمال العنف لجوهانسبرغ بعد سجن الرئيس السابق

جنوب إفريقيا.. امتداد أعمال العنف لجوهانسبرغ بعد سجن الرئيس السابق