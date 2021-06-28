التفاصيل الكاملة لتحقيقات النيابة في مقتل مدرب سباحة الأهلي على يد مساعده.. وتشيع جنازته

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أمرت نيابة أكتوبر أول والشيخ زايد، اليوم الإثنين، بحبس «أمير.ع»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل حسام السنوسي، مدرب السباحة بالنادي الأهلي فرع الشيخ زايد.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم- هو مساعد المجني عليه، ويقيمان بشقة مستأجرة في الشيخ زايد، ويوم الواقعة استل «الأول» سكينًا من أحد الكافيهات وطعن به «السنوسي»، فأرده قتيلاً على الفور، وأبلغ المارة الشرطة بالواقعة.

وذكرت التحقيقات أنه كانت هناك خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه، بسبب مبلغ 10 آلاف جنيه.

وأشارت التحقيقات إلى أن «السنوسي» باع «إسكوتر» لمساعده، وأرجع «الأخير» الدراجة النارية له مرة أخرى، بزعم أنها «كلها عيوب والميكانيكي قال لي كده ولا تستحق المبلغ دا»، فأخبر مدرب السباحة مساعده بأنه متعثر ماديًا، ومن هنا بدأت الخلافات حتى يوم الواقعة الذي شهد مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة خلالها استل المتهم سكينًا وطعن الضحية به.

وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه، وقال أقارب من أسرة الأخير إن جنازته شيعت منذ قليل، والمقرر دفن الجثمان بمقابر الأسرة في منطقة مصر الجديدة.