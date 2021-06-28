نزع ملكية أراضي الإخوان بسيناء.. قرار من المحكمة

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قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والتي مكنتهم حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، من شرائها وتملكها في سيناء، بحجة استصلاحها زراعيا، لجلسة ١٧ يوليو المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.

قالت الدعوى إن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية قيادات الجماعة لأراضٍ ومزارع ذات مساحات كبيرة، ثبت استغلالها واستخدامها في التخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.