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شاهد .. بدء إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة

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هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود وزارة الصحة في التوسُّع في إعطاء اللقاح

شاهد بالفيديو.. بدء إعطاء لقاح

نشرت قناة "العربية" عبر حسابها بـ"تويتر" مقطع لبدء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة، وظهر مجموعة من الشبان والأطفال وهم يتلقون اللقاح في مراكز لقاحات كورونا (كوفيد-19).

وكانت وزارة الصحة أعلنت تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا؛ إذ سيتم البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12 - 18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأبانت "الصحة" أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسُّع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في ؛ إذ بدأت مؤخراً بعدها إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة، لافتةً إلى أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقًا للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوافُر توريد اللقاحات.

وأضافت أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق "صحتي" وتطبيق "توكلنا".

وأكدت "الصحة" أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له؛ إذ تم حتى الآن إعطاء (١٧.٢٥٥.٢٥٤) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 مركزاً في مختلف مناطق السعودية.

شاهد بالفيديو.. بدء إعطاء لقاح

شاهد بالفيديو.. بدء إعطاء لقاح

شاهد بالفيديو.. بدء إعطاء لقاح

شاهد بالفيديو.. بدء إعطاء لقاح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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