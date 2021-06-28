"بلينكن": 10 آلاف "داعشي" لايزالون محتجزين لدى الأكراد والوضع غير مقبول

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دعا الدول إلى إعادة مواطنيها المنضمين للتنظيم

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الاثنين)، عن أن عشرة آلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي ما زالوا رهن الاحتجاز في معسكرات تديرها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

ووصف "بلينكن" في كلمة في افتتاح اجتماع في روما لتجديد الجهود الدولية لمحاربة التنظيم المتشدد، الوضع بأنه غير مقبول، وفقاً لـ"رويترز".

وبين الوزير الأمريكي أن واشنطن تواصل حث الدول، بما في ذلك أعضاء التحالف ضد تنظيم "داعش"، على إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم وتأهيلهم أو محاكمتهم.وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن