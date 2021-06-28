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كايزر تشيفز يرفض طلب الأهلي

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كايزر تشيفز يرفض طلب الأهلي كايزر تشيفز يرفض طلب الأهلي

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رفض مسؤولو نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فكرة تقديم موعد مباراة الفريق أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطالب الأهلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتقديم موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ليقام في الخامس عشر من يوليو المقبل بدلاً من السابع عشر كي يلحق بعض النجوم المختارين من الفريق من قبل شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الأوليمبي بالمشاركة في دورة طوكيو.

وأبدت إدارة كايزر تشيفز تمسكها بخوض النهائي في السابع عشر من يوليو وعدم تقديم موعد المباراة، على الرغم من الموافقة المبدئية في بداية الأمر على تغيير موعد المواجهة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بينما بلغ كايزر تشيفز النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد الإطاحة بالوداد المغربي.

المصرى اليوم

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