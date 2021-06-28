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صحفي محبوس يقيم دعوي لتلقي لقاح كورونا في السجن

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صحفي محبوس يقيم دعوي لتلقي لقاح كورونا في السجن صحفي محبوس يقيم دعوي لتلقي لقاح كورونا في السجن

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أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من خالد على المحامي، وكيلاً على الصحفي هشام فؤاد، المحبوس بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتي يطالب فيها بتمكينه وبعض السجناء من الحصول على لقاح كورونا داخل محبسهم، وذلك لجلسة ٣ يوليو المقبل .

جاء في الدعوى، أن عدد كبير من السجناء أنذر محامييهم الجهات الرسمية المختصة لتسجيل رغبتهم في إدراج أسماء من يرغب من المودعين الآخرين بالسجون المصرية في تلقي لقاح ، وكن دون جدوي, حيث لم يتلق أي منهم رد على طلبهم.

وأضافت الدعوى أن إتاحة اللقاح للسجناء، يعتبر ضرورة وأولوية بالغة الأهمية في مواجهة تفشي الفيروس، لعدة أسباب منها حماية أرواح السجناء باعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، كما أنهم غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم .

المصرى اليوم

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