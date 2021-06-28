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خالد الغندور للأهلي : «كفاية بطولات»

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خالد الغندور للأهلي : «كفاية بطولات» خالد الغندور للأهلي : «كفاية بطولات»

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وجه الاعلامي ونجم السابق خالد الغندور رسالة إلى لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا والاقتراب من الاحتفاظ باللقب للمرة العاشرة.

وداعب الغندور لاعبي الأهلي خلال تصريحات إذاعية قائلاً: «حرام عليكم كفاية بطولات».

وواصل: «الأهلي هزم الترجي برباعية مع الرأفة ذهاباً إياباً، وهي نتيجة ثقيلة للغاية على فريق بحجم بطل تونس، وبات قريباً للغاية من تحقيق دوري أبطال إفريقيا».

وأنهى تصريحاته مشيداً بموسيماني: «يسير بخطوات ثابتة ويقدم عمله الفني بامتياز رغم محاولة البعض التقليل من قدراته».

المصرى اليوم

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