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«ابو شقة» تطالب بسرعة تطهير الجهاز الادارى للدولة وانتقاء عناصر لا تضر بالوطن

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«ابو شقة» تطالب بسرعة تطهير الجهاز الادارى للدولة وانتقاء عناصر لا تضر بالوطن «ابو شقة» تطالب بسرعة تطهير الجهاز الادارى للدولة وانتقاء عناصر لا تضر بالوطن

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طالبت النائبه اميره أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بسرعة تطهير الجهاز الاداري للدولة وانتقاء عناصر موظفين تواكب التطور والعمل على اعلاء أي قيمه تساهم في الرقي بموظفي الدولة ومنع الإضرار بالوطن .

واضافت ابوشقه خلال الجلسة العامه اليوم الاثنين، اثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب على بدر واخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، ان هناك اضرار بمصلحة الوطن من الممكن ان يقع بطريقة مباشر أو غير مباشر وبعضها يكون حسن النيه وهي الغير مباشر بمعني انه غير مدرك للتطوير وغير مدرك للمتغيرات فيتسببب في الاضرار بطريق غير مباشر، وهناك اضرار بطريق مباشر وهذا اتجاه معروف لابد من التصدي لمثل هذه الممارسات الغير قانونيه التي تضر بالوطن .

وتابعت ان الجميع يعلم ان مع قضايا التحكيم التي تصدر لغير صالحها وتمتثل لاي قرارات صادرة عن جهات قانونيه .و اكدت على انه خلال تنفيذ القانون لابد ان يصاحبه عدم سلب أي حق للموظف اقره القانون والدستور.

المصرى اليوم

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