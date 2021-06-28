«المصرى الديمقراطى» يرفض «الفصل بغير الطريق التاديبى»: نخشى ان يستخدم ضد المعارضين

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أعلن الحزب المصرى الديمقراطى رفضه مشروع القانون المقدم من النائب على بدر واخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي

و قالت النائبة مها عبدالناصر عن «المصرى الديمقراطى» خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، ان حزبها يرفض القانون، وهناك خوف من ان يتحول القانون إلى أداة ضد أي معارض أو ضد المرؤوسين .

و اضافت: «الاعتماد على التقارير شيء مقلق وخاصة ان هناك توسع شديد في الجهات المخاطبة واخلال التدرج في الجزاءات، واين الضمانات من إلا يتحول هذا المشروع سيف في ايدي الرؤساء وتطبيقه على المرؤوسين». واشارت «عبدالناصر» إلى ان حزبها شارك في ثورة 30 يونيو وانه فتح مقراته لجمع استمارات حركة تمرد لدعم ثورة 30 يونيو ضد الاخوان .

وأوضحت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها أن مشروع القانون جاء كإستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد،باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.«كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري