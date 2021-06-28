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حملة للطب البيطري بأسوان لتعقيم الكلاب الضآلة للحد من انتشارها

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حملة للطب البيطري بأسوان لتعقيم الكلاب الضآلة للحد من انتشارها حملة للطب البيطري بأسوان لتعقيم الكلاب الضآلة للحد من انتشارها

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولي مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور أحمد صالح بالقيام بحملات مكثفة بإستخدام الطرق العلمية والعملية لحل مثل هذه المشكلات التي تؤرق المواطن الأسوانى، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ حملة لتطعيم وتعقيم كلاب الشوارع بإعتبار ذلك أول خطوة للقضاء على مشكلة إنتشار الكلاب الضالة والقضاء على مرض السعار حيث تعتبر أسوان من أولى محافظات الجمهورية التي طبقت النهج العلمى في حل تلك المشكلة بما لايتعارض مع الرفق بالحيوانات الأليفة.

وأشار أحمد صالح بأن الحملة تم تنفيذها بالمشاركة مع المجتمع المدنى وعنهم مجموعة إنقاذ وإطعام حيوان برىء في أسوان والتى أطلقت المبادرة لإتباع الطرق العلمية لحل المشكلة بما لا يتسبب في أي ضرر للإنسان، مع عدم المساس بالتوازن البيئى أو الإخلال به لأن وجود الكلاب يقضى على الزواحف والذئاب وغيرها، موضحاً بأن هذه الحملات تستهدف تطعيم الكلاب ضد السعار، مع تعقيم وإخصاء الكلاب للحد من التكاثر وعدم إنتشارهم في الشوارع بأعداد كبيرة حيث تم البدء بمنطقة المحمودية وتستكمل الحملات أعمالها بالتوازي على مستوى المحافظة ومستهدف تطعيم وتعقيم 200 كلب في المرحلة الأولي.

وقالت دعاء إبراهيم مؤسس مجموعة إنقاذ وإطعام حيوان برىء في أسوان إن فكرة الحملة جاءت بعد دراسات علمية وميدانية لطبيعة كلاب الشوارع وكيفية حل مشكلة إتشارهم التي تؤرق المواطنين وتعرض الكلاب للآذى من خلال المطالبة بتسميمهم وقتلهم أو التعدى عليهم بشكل أو بآخر، موضحة أن أنسب الحلول تطعيمهم ضد مرض السعار وتعقيمهم لحد من زيادة الأعداد وخاصة بعد شكاوى ومطالبات الأهالى بتسميمهم والذى يعتبر دون جدوى لأن نتائجه ضعيفة، مع رفض إيذاء المخلوقات الضعيفة.

وأضافت أنه بعرض المقترح على محافظ أسوان وافق على تطبيقه ووجه مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع المبادرة لحل المشكلة بطريقة علميه حرصا على حياة المواطنين.

واضافت بأنه تم أستخدام لون لتعليم الكلاب التي تم تطعيمها وهو اللون الأبيض للكلب الغامق والأسود للفاتح حتى يطمئن المواطن برؤية تلك العلامة، مشيرة إلى أنه يتم نشر التوعية بين الناس خلال تنفيذ أعمال الحملة في كل منطقة وأستخدام الملصقات التي تحث على الرحمة والرفق بالحيوان وكيفية التعامل مع كلاب الشوارع حتى لا يتعرض الأنسان للآذى منهم.

المصرى اليوم

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